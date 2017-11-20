Demet Akalın: Tarkan varken bize söz düşmez

HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre, ünlü şarkıcı, sahneye çıkmadan önce kendisine Cem Yılmaz’ın “Diğer komedyenlere tur bindirdim” şeklindeki açıklamasını hatırlatıp “Sizin müzik sektöründe böyle bir iddianız var mı?” diye soran basın mensuplarını “Yok canım. Tarkan 15 konser üst üste Harbiye’yi doldururken bize söz düşmez” diyerek yanıtladı.

Sahne performansıyla beğeni toplayan Demet Akalın, payetlerle süslü sahne kıyafetiyle de göz doldurdu.

Konseri, Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt ve kızı Hira Kurt da izledi.

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Okan Kurt