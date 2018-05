Yapımcılığını Bloom Medya'nın yaptığı, sıra dışı içeriği ile merak uyandıran "Demet Akbağ ile Çok Aramızda"nın yayın günü belli oldu. 18 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelecek “Demet Akbağ ile Çok Aramızda” ile eğlence kaldığı yerden devam edecek! Çağla Şikel, Emre Kınay, Kibariye, Gonca Vuslateri ve daha pek çok ünlü isme akla hayale gelmeyecek şakalar yapan ve adrenalini yüksek anlar yaşatan Demet Akbağ, ünlü isimlerin karşısına şakaların finalinde beklemedikleri anda çıkıyor.

Büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirilen çekimlerde, karada, havada, suda yaşanan her bir macerada Demet Akbağ da şakalarda rol alan oyuncuları an be an komuta merkezinden yönetiyor. Her biri kahkaha bombardımanı, çok özel 6 bölümlük bir yaz heyecanı sizleri bekliyor!

İşte "Demet Akbağ ile Çok Aramızda"nın 1. bölüm fragmanı;

"Demet Akbağ ile Çok Aramızda" yeni sezonuyla 18 Mayıs Cuma saat 20.45’te Show TV’de!