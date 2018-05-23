Yapımcılığını Bloom Medya'nın yaptığı, sıra dışı içeriği ile merak uyandıran "Demet Akbağ ile Çok Aramızda" ile eğlence kaldığı yerden devam ediyor; ikinci bölümün şakazedeleri Halil Sezai, Yeşim Salkım, Merve Özbey, Zafer Algöz ve Can Yılmaz oluyor!

Ünlü şarkıcı Halil Sezai, kardeşinin bir kazaya karıştığı haberi ile apar topar evden fırlıyor! Geç vakitte sahneden inen şarkıcı, gözünü açar açmaz kendini bir trafik kazasının ve olayı görüp çekim yapmaya başlayan bir grup gazetecinin içinde buluyor!

Yeşim Salkım ise Demet Akbağ ve ekibine Gürcistan’da yakalanıyor! Batum’da bir gezi programı çeken Yeşim Salkım, bu sırada tarihi bir eseri kırıyor! Yeşim Salkım “Ben kırmadım!” diyor, acımasız müze müdürü “Sen kırdın!” diyor! Olay Gürcü polislerin devreye girmesiyle iyice karışıyor!

Genç kuşağın ünlü ismi Merve Özbey ise, Demet Akbağ’ın şaka ekibinin kendisi içir hazırladıklarından habersiz, İlişki Uzmanı Aşkım Kapışmak’ın youtube kanalına konuk oluyor! Elbette çekimler yolunda gitmiyor çünkü gelen diğer konukların hepsi, Çok Aramızda ekibinin oyuncuları!

Ünlü Zafer Algöz ve Yazar Can Yılmaz da Demet Akbağ tarafından şakalandı! İki ünlü isim, bir youtuber programına konuk olduklarını düşünerek çıktıkları sahnede amatör bir stand-up’çıyla karşı karşıya kalıyor! Algöz ve Yılmaz, adeta “kötü mizah” ile sınanıyor!

Havada karada suda, akla gelmeyecek şaka senaryolarıyla Demet Akbağ ile Çok Aramızda, 25 Mayıs Cuma saat 20.30’da Show TV’de!