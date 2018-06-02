Yeni Gelin dizisinin Brezilyalı oyuncusu Jessica May, heyecanlı bir set gününde, hiç beklemediği bir heyecan daha yaşadı. Dizi ekibinin tamamının işbirlikçi olduğu şaka için sete yabancılar şubesi polisleri ve avukatlar rolünde oyuncular geldi.

Aldıkları talimatlar ile, oyuncuyu çalışma izninin bittiği için sınırdışı edileceğine ikna eden ekip, en sonunda ortaya Demet Akbağ’ın çıkmasıyla ısrarını sona erdirdi.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, bir arkadaşının daveti ile İstanbul üzerinde helikopter turuna çıktı! Ancak bilmediği şey, arkadaşının şaka ekibinin işbirlikçisi olduğu. Helikopter seyahati bir ormanlık alana zorunlu iniş ile noktalandı! Ancak ormanlık alanda bir düğün hazırlığı vardı! Ve Murat Dalkılıç, Demet Akbağ ortaya çıkana dek, düğünü mahvolmuş bir gelin ile karşı karşıya kaldı.

Faik Bey’in organize ettiği bir sosyal medya reklamı için Safiye Soyman “Güfte Köfte” isimli köfte arabasının yanına geldi. Uzun süre Faik Bey’i bekleyen Soyman, yönetmenden aldığı talimatlar ile bir internet reklamında rol aldı. Elbette şaka bambaşkaydı ve Faik Bey olay yerine geldikten sonra kelimenin tam manasıyla ortalık alev aldı. Demet Akbağ tarafından şakalanmadığı için üzgün olduğunu daha önce de dile getiren Safiye Soyman, önce biraz kortku ama, şakanın sonunda en çok eğlenen de o oldu!





Gökhan Keser de bu haftanın bir diğer arkadaş kurbanı! Keser, şarkıcı arkadaşı Güliz Ayla’yla birlikte, bir iş görüşmesi için yola çıkıyor. Arabadan inerken birden bir kargaşanın ortasında kalan Ayla ve Keser, ne olduğunu anlamaya çalışıyor! Güliz Ayla’nın talimatlarla Keser’i yönlendirdiği şaka boyunca olaylar önce bir kapkaç ardından ise organize bir suça dönüşüyor.