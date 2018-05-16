‘39 Basamak’ isimli tiyatro oyununda rol alan Demet Evgar’ın geçirdiği kaza sonucu ayak parmağı kırıldı ve planlanan tarihlerdeki oyunları ileri tarihe ertelendi.

Demet Evgar, haberi kendi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:



"39 Basamak etkinliği hakkında önemli bilgilendirme! 16 ve 17 Mayıs 2018 tarihinde, gerçekleşmesi planlanan 39 Basamak etkinlikleri, Demet Evgar’ın geçirdiği kaza sebebiyle ayak parmağında kırık oluşmasından dolayı 18 ve 19 Haziran 2018 tarihlerine ertelenmiştir. 16 Mayıs tarihine aldığınız biletinizle 18 Haziran tarihindeki etkinliğe, 17 Mayıs tarihine aldığınız biletinizle 19 Haziran tarihindeki etkinliğe katılabilirsiniz."