Cadde’nin haberine göre, sunuculuğunu Hakan Bilgin’in yaptığı İyilik Melekleri Derneği yardım gecesine; Azra Akın-Atakan Koru, Demet Özdemir, Merve Özbey ve Hatice gibi ünlü isimler katıldı.

81 ilden 112 çocuğun hayallerinin gerçek olacağı gecede İyilik Melekleri Derneği Başkanı Nilay Çeteci, 2014 yılından bu yana 15 binden fazla çocuğun hayalini gerçekleştirdiklerini belirterek, gönüllülük esası ile yoluna devam eden derneğin daha çok çocuğun hayalini gerçekleştirmek üzere yeni iyilik meleklerini beklediğini dile getirdi.



"KIZ ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKALIM"



Geceye gelerek destek veren Demet Özdemir, "Benim küçükken bir odam bile yoktu, ama büyük hayallerim vardı. Kız çocuklarına sahip çıkalım" diyerek büyük alkış aldı.

Gözlerinin dolduğu görülen Özdemir, daha sonra geceden ayrıldı.