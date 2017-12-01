Demet Özdemir o şakaya cevap vermedi!

Vatan’ın haberine göre, futbolcu sevgilisi Oğuzhan Özyakup'un "Real Madrid'e transfer oluyorum" şeklindeki şakası sonrası gülme krizine girdiği iddia edilen Demet Özdemir, "Bunları konuşmaya bile gerek yok" dedi.

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