Posta'da yer alan habere göre, 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay’la boşanma davası süren Demet Şener’in evli bir TV yapımcısıyla beraber olduğu öne sürüldü.

Avukatı aslı hatemi bu iddia üzerine şu açıklamayı yaptı: “Evliliğini sadakatsizlik ve zina yüzünden bitiren müvekkilim hakkında ortaya atılan çirkin iddialar asılsız ve gerçek dışıdır. Tazminat davası açacağız. Demet Şener’in evli biriyle ilişki yaşaması mümkün değildir.”

Demet Şene

İbrahim Kutluay