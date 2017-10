Demir İnşaat Büyükçekmece Başantrenörü Özhan Çıvgın: İki kulvarda mücadele etmek kolay değil

Demir İnşaat Büyükçekmece Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Özhan Çıvgın, kaliteli oyuncuları bulunduğunu ancak takım olmak için zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.



Özhan Çıvgın, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci ön eleme turunda yarın Estonya'nın Tartu takımıyla oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.



Süper Lig'de üçüncü senelerini geçireceklerini anlatan Çıvgın, geride kalan zaman diliminde kadro istikrarını yakalayamadıklarını belirtti.



FIBA Erkekler Avrupa Kupası birinci ön eleme turunda Ukrayna'nın Dnipro takımını elediklerini hatırlatan Çıvgın, "Takım içinde arkadaşlık üst seviyede. Bu konuda problemimiz yok. Türk basketbolcular, ellerinden geldiği kadar yabancı oyunculara yardımcı olmaya çalışıyor. Biz de takımın bütünlüğünü yakalamaya uğraşıyoruz. Henüz iyi bir takım olamadık. Şu anda iyi bir grubuz ama takım olmak için zamana ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.



Genç bir oyuncu grubuna sahip olduklarını vurgulayan Çıvgın, şöyle devam etti:



"Geride kalan süreçte belli bir performansı gösteren oyuncularımı tekrar kadromuzda tutmak kolay olmadı. Bu üç senede kadro istikrarını yakalamış olsaydık, bizim için her şey daha iyi olabilirdi. Her sene kadro yapısını değiştirmek zorunda kalıyoruz. Şu ana kadar takımın çalışmasından, isteğinden gayet memnunum."



"İKİ KULVARDA MÜCADELE ETMEK KOLAY DEĞİL"

Özhan Çıvgın, hem Avrupa hem de Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmenin zorluğuna değindi.



İki kulvarda mücadele etmenin yoğun bir tempo oluşturduğunu ve bunun sakatlıklara neden olduğunu belirten Çıvgın, "İki kulvarda mücadele etmek kolay değil, bunun sıkıntılarını geçen sene yaşamıştık. Özellikle bizim bütçelerimizdeki takımlar bu iki organizasyonu birlikte götürmekte zorlanıyor." diye konuştu.



Çıvgın, öncelikli hedeflerinin ön eleme turunu geçmek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Turu geçersek, Avrupa kupasıyla ilgili hedeflerimiz daha net olabilir. Bundan daha önemlisi Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi. Üst seviye oyuncuların, hocaların ve organizasyonların olduğu çok zor bir lig. Evimizdeki ilk maçı kazanarak lige iyi başlamak istiyoruz. Taraftar konusunda sıkıntılarımız var. Bu, sportif başarıyla da ilgili olabilir. Avrupa'nın en önemli liginde Büyükçekmece'nin bir takımı var. Daha fazla destek ve ilgi bekliyoruz. Taraftarlarımız inşallah salonu doldurur."



EMRE EKİM: İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ

Demir İnşaat Büyükçekmece Menajeri Emre Ekim, sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ifade etti.



Her sene üzerine koyarak devam ettiklerini ve ligde kalıcı olmayı amaçladıklarını aktaran Ekim, "Yeni bir kadro kurduk. Burak Can Yıldızlı dışında bütün oyuncuları değiştirdik. Bütçemize göre iyi işler yaptığımız düşünüyorum. Bu değişimden dolayı sezon başında biraz sıkıntılar olabiliyor. Sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz çünkü zor bir sene olacak. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum." diye görüş belirtti.



Üç senedir kaptanı olduğu takımda menajerlik görevine getirilmesinde emekleri bulunan kulüp başkanı Hasan Akgün ve yönetim kuruluna teşekkür ederek sözlerine devam eden Ekim, şunları kaydetti:



"Sporculuk hayatımdan sonra basketbol camiası içinde bulunmam beni çok mutlu etti. Menajerlik kolay bir iş değil. Sürekli yeni bir şeyler öğrenmeye devam ediyorum. Geçen sene Avrupa kupasına kalan ve play-off'u son anda kaçıran bir takım vardı. Bu bütçelerle, bu başarıları yakalamak kolay değil. Bu durumu aynı şekilde sürdürmek istiyoruz. Hedefler, sezon başladıktan sonra oluşuyor. Büyükçekmece taraftarını maçlara davet ediyoruz. Onlar gelirse buradaki maçlar daha güzel ve keyifli olur. Biz de daha çok maç kazanırız."

Özhan Çıvgın

Demir İnşaat Büyükçekmece