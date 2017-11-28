30 Ekim'de Bakü'de açılışı gerçekleştirilen Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasındaki demiryolu bağlantısını sağlayan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nda Türkiye'den ilk tren bugün Mersin-Yenice Tren İstasyonu'nda düzenlenen törenle yola çıktı.



Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, törende Mersin Valisi Ali İhsan Su, Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez, TCDD taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt, TCCD yetkilileri, İKAU Kurucusu ve CEO'su Kamal Huseynov ile Kazakistan Demiryolları Multimodal Taşımalar Müdürü Nurzhan Alpyspekov de hazır bulundu.

Törende konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, "Ülkeler arasındaki ticaret bundan sonra daha hızlı gelişecek ve seri bir şekilde yapılmış olacak. Bu hizmetlerin ülkemiz açısından çok büyük öneme sahip olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.



TCDD taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt, "Türkiye-Çin ve Avrupa arasında çok önemli bir koridor olan Demir İpekyolu'nun ana parçasını teşkileden Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 30 Ekim'de startını almış ve ilk yük trenimiz akabinde Mersin'e ulaşmıştı. Bugün de ülkemizden Azerbaycan'a ilk ihracat trenimizi çıkarıyoruz. Ülkemize ve coğrafyamıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.





Demir İpek Yolu'nda Türkiye'den ilk tren kalktı





































Demir İpek Yolu'nda Türkiye'den ilk tren kalktı

"BU KORİDOR DAHA DA GELİŞECEK"



Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez ise "Arkas Lojistik olarak Türkiye'den çıkan ilk trenin yükleyicisi olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Bu bir başlangıç. Trafik Türkiye için çok önemli ve dünya tarafından da takip edilen bir trafik. O yüzden lojistik firmaları olarak, başta Arkas Lojistik olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Yenice istasyonu bizim için stratejik önemi olan bir istasyon. Arkas Holding olarak Yenice İstasyonu'nun yanında 600 dönüme yakın bir arsamız var. Arkas Lojistik olarak bu arazinin 20 dönümlük kısmında terminal hizmetleri vermeye önceden başladık. Bu hizmetin ilk meyvelerini almaya başlıyoruz. Bu koridor daha da gelişecek. Özellikle Orta Asya'dan tahıl ürünlerinin buraya akması buradan da hazır gıdaların ve inşaat malzemelerinin ihracatı anlamında çok önemli bir trafik, geri dönüş sağlayacak" diye konuştu.



"Demir İpek Yolu" olarak adlandırılan bu hatta ilk taşıma organizasyonunu üstlenen Arkas Lojistik, tüm taşımayı kapıdan kapıya yapacak. Konteynerlerin iç yüklemesini de Mersin'deki tesisinde gerçekleştiren Arkas Lojistik, Bakü ve Aşkaabat'a kadar mal teslimini gerçekleştirecek. Soya küspesi ve derz dolgu malzemesi dolu konteynerler Gürcistan'nın Ahıkelek istasyonunda Türk vagonlarından Azeri vagonlarına aktarılacak. Trenin 4 gün sonra Azerbaycan'a (Bakü), 7 gün sonra da Türkmenistan'a (Aşkaabat) varması planlanıyor.

4 İSTASYON, 3 KÖPRÜ İLE 76 KİLOMETRELİK DEMİRYOLU İNŞA EDİLDİ

Ekonomik ve uluslararası ilişkiler açısından bölgesel zenginliğe katkı sağlaması planlanan 838 kilometre uzunluğundaki hattın 76 kilometresi Türkiye'den, 259 kilometresi Gürcistan'dan ve 503 kilometresi ise Azerbaycan'dan geçiyor. Projenin Türkiye bölümünde 4 istasyon, 3 köprü ile 76 kilometrelik demiryolu inşa edildi.



Hatla Çin'den yola çıkan yükün Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Hazar Denizi ile Bakü Alat Limanı'na, oradan da Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması öngörülüyor.İlk etapta hatla yıllık 1 milyon yolcu ve 6 buçuk milyon ton yük taşınabilecek. Taşıma kapasitesinin 2034'e kadar 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yüke çıkartılması planlanıyor.

Demir İpek Yolu

tarihi ipek yolu

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı