Deniz Akkaya, instagram hesabının hikaye bölümünden, hedefini açıklamadığı kişiye yönelik çok sert ifadeler kullandı.

İşte eski mankenin olay yaratacak o sözleri: "Her konuda olduğu gibi mevzuyu alıp çarpıtıp, işine geldiği gibi servis eden zat; şükretmeyi bir hashtag yapıp, artık reklam unsuru haline çevirmen ile tüm toplum dalga geçiyor! Yoksa zikir çeken herkes senin gibi alıp kafe kapılarında sallamıyor. Şeytan demişken, aynı şehirde 3 ayrı otele 3 ayrı günahsız adamı yerleştirirken senin içine şeytan kaçmış belli.

O kadar keyifle izliyorum ki, atın ölümü arpadan olur misali. İnsanların manevi duygularını sömürüp, her istediği halta kulp takan şeytan, gitti şeytanına aşık ya da adı neyse o oldu. Beraber olduğu tüm kadınları soyup soğana çeviren bu adam ile bu şükür kraliçesi, şimdilerde Don Kişot misali zenginden alıp fakire vermekte! E hep sen mi yolacaksın adamları!"