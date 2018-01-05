Fotoğraflarını paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına Deniz Akkaya da katıldı. Akkaya'nın belini inceltmeye çalışırken duvarları yamultması 'photoshopfail'den kaçmadı.

Eski manken sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafının ardından "Hayat böyle şeylerle güzel. Espri kaldırmak hele espri yeteneği ile birleşirse tadından yenmez. Kişisel saldırı olmadığı sürece her zaman varım" dedi.

deniz akkaya

photoshop