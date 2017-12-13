Günaydın’ın haberine göre, cezaevinden beş ay önce şartlı tahliye edilen ve hakkında her hafta polis merkezine giderek imza vermesi kararlaştırılan ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin, 1 Kasım'daki umre ziyareti öncesi izin krizi yaşadığı ortaya çıktı.

Seki, umreye gitmeden önce bir günlük mazeretli sayılması için İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne başvurdu. Ancak ünlü şarkıcının mazeretli sayılma talebi reddedildi.

Deniz Seki'nin avukatları ret kararı üzerine bu kez İstanbul İnfaz Hakimliği'ne başvurdu. İstanbul İnfaz Hakimliği, umreye gitmeden üç gün önce Seki'nin bir günlük mazeretli sayılmasına karar verdi.



İstanbul Başsavcılığı, bu karara itiraz etti. Seki'nin avukatları itiraz dilekçesinde şunları söyledi: "Geçirdiği sürecin yarasını sarmada büyük etkisi olacak umre ziyaretinin müvekkilimiz açısından zorunlu bir ihtiyaç olduğu açıktır. Diyanet tarafından 'Cezaevinden Allah'ın evine' projesi başlatılmış ve denetimli serbestlik, savcılık ve müftülük iş birliğiyle hükümlülerin umreye gönderilmesine başlanmıştır. Umre ziyareti sebebiyle bir günlük mazeret izninin haklı mazeret izni sayılmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

İtirazları inceleyen İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını reddetti ve İstanbul İnfaz Hakimliği'nin Seki'ye verdiği bir günlük mazeret izinli sayılması kararının yasaya uygun olduğunu açıkladı.

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