Bursaspor, kadro planlamasında düşünmediği Deniz Yılmaz ile yollarını ayırdı. 30 yaşındaki futbolcunun menajeri dün yeşil-beyazlı takımın kampına katıldı ve son karar verildi. Yılmaz, 675 bin Euro karşılığında 1.5 yıllığına Gençlerbirliği ile anlaştı. Deniz Yılmaz'ın daha önce de Ankara'ya iki kere gittiği ancak anlaşmadan geri döndüğü öğrenildi.

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