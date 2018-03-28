Gökova Körvezi, Marmaris, Ula, Merteşe Bölgesi Bakanlar Kurulu kararı ile imara açıldı. 16 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Akbük’den Bördübet Koyu’nun olduğu alana kadar orman ve deniz kıyılarının yer aldığı şeritte sit alanında daraltmaya gidildi. Karara göre 1’inci sit alanında 34.162 hektarlık alan, 12.544 hektar olarak belirlendi. Bu alanın 2.447 hektarı denizde yer aldı.



Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, karardan önce 2’inci derece sit alanı bulunmazken, bu alan için 23.530 hektarlık alan ayrıldı. Bunun 3.449 hektarı ise deniz için ayrıldı. Bu alan kararının ardından çadır, bungalow ve günübirlik turizm alanı olarak kullanılabilecek. 3’üncü derece doğal sit alanı olan 1.353 hektarlık alanda ise 1.994 hektarlık daraltma yapıldı. Kararın ardından bu alan konut yapımı için inşaata açılacak. Turizm ve yerleşim için istenilen faaliyet yapılabilecek. Deniz için ayrılan alana, yatların parkı için marina ve rekrasyon yapılabilecek.



BAŞKAN: DAVA AÇTIK



Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, kararla ilgili olarak şunları söyledi:



“Bakanlar Kurulu, karar almadan önce bizim görüşümüzü sordular. Biz de normal şartlarda kendimizin alabileceği bir karar olmasına rağmen konuyu Meclis gündemine taşıdık. Meclis gündeminde aldığımız kararı Bakanlar Kurulu’na ilettik fakat bizim kararımızın tersine bir uygulama ile karşılaştık. Biz bu alanların imara açılması yerine lokal olmasından yanayız. Yani örneğin bir köyde ya da bir koyda imar ile ilgili bir işlem gerekiyordur, bununla ilgili karar alınabilir. Ancak, bir anda bu kadar büyük bir alan daraltmayı doğru bulmuyoruz. Meclis’ten çıkan karar da bu yöndeydi. Meclis kararına aykırı olduğu için 15 Eylül 2017’de dava açtık. Milas Ören’den başlayan Akbük ve Akyaka’ya dönen Çamlık bölgesini de içine alan bir alan söz konusu. Konunun takipçisi olacağız.”

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