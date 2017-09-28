Denizlispor'un yeni teknik direktörü Reha Kemal Erginer

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, ilk 6 haftada aldığı kötü sonuçlar nedeniyle görevine son verdiği Yusuf Şimşek'in ardından Reha Kemal Enginer ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Dün Denizli'ye gelen tecrübeli teknik adamla yapılan görüşmenin ardından detaylarda da anlaşma sağlandığı bildirildi.
Sezon sonuna kadar anlaşma yapılan Reha Kemal Erginer'in cumartesi günü oynanacak Gazişehir Gaziantep maçında takımın başında sahaya çıkacağı belirtildi. Konu ile ilgili yeşil-siyahlı kulüpten yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sezon başından itibaren birlikte çalışmakta olduğumuz Yusuf Şimşek ile Salı günü kulüp binamızda görüşen Başkanımız Mustafa Üstek ve 3 yönetim kurulu üyemiz görüşme sonucunda sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi kararı almış, Yusuf Şimşek tarafından bu karar kabul edilmiştir. Kararın fiilen uygulanabilmesi için kendisini bugün tesislere davet ettiğimizde ise yönetim kurulu üyelerimizden birinin açıklamalarını bahane göstererek sözleşmeyi karşılıklı feshetmekten vazgeçtiğini belirten Yusuf Şimşek davetimize olumlu yanıt vermemiştir.
Kulübümüz bu tutum nedeniyle Yusuf Şimşek'in sözleşmesinde yer alan tek taraflı fesih hakkını kullanarak sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiştir. Noter huzurunda sözleşmenin tek taraflı feshi yapılarak TFF'ye bildirilmiştir. Takımımızın yeni teknik direktörlüğü görevi için Reha Kemal Erginer ile anlaşılmıştır."
- Reha Kemal Erginer
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.