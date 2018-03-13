Fenerbahçe’nin, Yeni Malatya galibiyeti sonrasında oyuncular cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray maçına odaklanmaya başladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Malatya’dan dönerken uçakta, daha önce Kadıköy’de derbi tecrübesi yaşamış futbolcular takıma bu sezon başında katılan arkadaşlarına Galatasaray derbisinde yaşadıkları ilginç olayları anlatmaya başladı. Sarı-Lacivertiler, böylece uçakta derbi havasına girmiş oldular.

NEUSTADTER DERBİDE SAHADA!

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Roman Neustadter’in durumunun ciddi olmadığı ve derbide sahada olmasının beklendiği ortaya çıktı. Baba olacağının müjdesini attığı gol sonrası yaptığı sevinçle veren Rus oyuncu, İnstagram hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili abiler ve ablalar, İyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Bugün çok daha iyi hissediyorum ve kazandığımız için çok mutluyum. Ve evet bir küçük bebek abi de yolda” ifadelerini kullandı.