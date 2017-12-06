Dericilerin ihracat hedefi 1.8 milyar dolar

Şenocak, deri ve deri mamulleri sektörünün rakamsal olarak en yüksek ihracat yaptığı yılların 2013-2014 olduğunu, 2015 ve 2016'da hem Rusya ile yaşanan olumsuzluklar hem de dünya genelindeki ticaretin gerilemesinden kaynaklanan olumsuzluklardan sektörün de etkilendiğini dile getirdi.



Bu yılın toparlanma, tekrar atağa geçme yılı olduğunu ifade eden Şenocak, "Yılın 10 ayında geçen yılın ihracat rakamını geride bıraktık, 1,4 milyar doları aştık. Yılı 1,5 milyar dolarlık ihracatla tamamlayacağımızı tahmin ediyorum. Bu da oldukça sevindirici" dedi.

Şenocak, bu yıl pazar çeşitliliğine de gidildiğini, 150'yi aşkın ülkeye deri ve deri mamulü ihracatı gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İhracatta ilk pazarımız yine Rusya. Rusya'nın arkasından Almanya, Irak, İtalya ve Bulgaristan geliyor. Rusya'ya ihracatımız geçen yıla göre yüzde 89 arttı,173 milyon dolara yükseldi. Ama Rusya'nın genel ihracatımızdaki oranı azaldı. Şu anda sektörün toplam ihracatında Rusya'nın payı yüzde 13. Toplam ihracatın yüzde 41'ini de AB ülkelerine yapıyoruz. Bunun yanı sıra Afrika, Avustralya, Tayland, Tayvan, ABD gibi bölgelerde ihracatımızı ciddi artırdık. Gine'ye, Gana'ya kadar ihracatımız var. ABD bizim çok arzuladığımız bir pazardı, bu ülkeye girdik, ihracatımızı artırmak için çalışıyoruz. İtalya son yıllarda ihracatımızda ilk 5'e giremiyordu. Bu yıl tekrar girdi. Bu da bizim daha kaliteli, yüksek katma değerli ürün yaptığımız anlamına geliyor. Dünyanın birçok markasının üretimi Türkiye'de yapılıyor. Bazı Türk cumhuriyetlerinde ve Ortadoğu'da biraz düşüşteyiz fakat diğer pazarların tamamında artıştayız. 2018'in bu yıldan daha iyi olacağını düşünüyorum."

TURİSTİK BÖLGELERDE DERİ ÜRÜNLERİ SATIŞI

Deri sektörünün en ciddi satışlarının Akdeniz ve Ege'deki turistik bölgelerde olduğunu anlatan Şenocak, "Rusya'dan kaynaklanan olumsuzluklar giderildi fakat AB'den gelen turistte bir azalma var. Gemi seyahatinde de Japon turistler de ciddi bir potansiyel olurdu. Bu sene turistik bölgelerdeki satışlarda geçen yılın iki katına çıktık. Herhangi bir aksilik olmazsa önümüzdeki dönem artışın devam edeceğini, Ege ve Akdeniz'de tekrar 250-300 milyon dolar seviyelerine çıkabileceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

İHRACATIN YÜZDE 50'Sİ AYAKKABI

Ürün bazlı bakıldığında deri sektörü ihracatının yüzde 50'sinin ayakkabı olduğuna değinen Şenocak, bunun arkasından deri konfeksiyon sektörünün geldiğini söyledi.Kürk ve süette sektörün ihracat ortalamasının kilogramda 175 dolar, zik deri ürünlerinde (yünlü olmayan deri) 130 dolar, ayakkabıda 7-8 dolar, saraciyede ise 13-14 dolar olduğunu vurgulayan Şenocak, şunları kaydetti:





"Türkiye'nin ortalama ihracat rakamı kilogramda 1,5 dolar olduğu düşünüldüğünde oldukça ciddi rakamları konuşuyoruz. İhracat 2017'de hareketlendi, 2018'de bunun biraz daha ilerleyeceğini düşünüyorum. 2018'i minimum yüzde 15 gibi bir ihracat artışıyla 1 milyar 800 milyon dolar civarında kapatacağımızı düşünüyorum. Göstergeler ortada, karamsar günler geride kaldı, 2018'e umutla bakıyoruz. Özellikle kürk ve süette Türkiye dünyada rakipsiz. İyi bir pazarlama yapar, kendi kendimize rekabet etmezsek bu rakamları çok daha yukarılara çıkartabiliriz."



Şenocak, konfeksiyon üretiminde İstanbul, ayakkabıda İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa, yarı mamul ürünlerde de Çorlu, Uşak, İzmir ve Gerede'nin öne çıktığını sözlerine ekledi.

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Mustafa Şenocak

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