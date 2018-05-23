Tapu parsel sorgulama nasıl yapılır? Arsa ya da arazi sahibi olanlar ya da olacaklar için çok önemli bir hizmet Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından internet ortamında veriliyor. Her türlü taşınmaz bilgilerini sanal ortamda görüntüleyebilmek için yer alan bu uygulama için ayrıca TAKBİS nedir? Detaylı bilgiler haberimizde...
PARSEL NEDİR?
Tapu ve imar yasalarına göre üzerinde tek bir yapı kurulabilecek biçimde bölümlenmiş toprak parçasına Parsel denir.
E DEVLET'TEN PARSEL SORGULAMA
E Devlet üzerinden TAKBİS sistemini kullanabilirsiniz. Ancak bu sisteme kayıtlı olanlar sadece bu alanı görebiliyor. Eğer T.C. Kimlik numarası ile kayıtlı iseniz giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler bölümünden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü seçeneklerinden Tapu Bilgileri Sorgulama linkine tıkladığınızda kayıtlı bilgileriniz ekrana gelecek ve harita servisi kullanabilirsiniz.
TAKBİS NEDİR?
TAKBİS'in açılımı 'Tapu Kadastro Bilgi Sistemi'dir. Şahıs ve kamu taşınmazlarının takip ve kontrollerinin yapılmasını amaçlayan TAKBİS E Devlet üzerinden hizmet verir. TAKBİS ile Tapu ve Kadastro sorgulama, tapu randevu alma gibi işlemler yapılabilir.
Online olarak veri paylaşımı yapılan kurumlar şunlardır;
Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SOYBİS)
Adalet Bakanlığı (UYAP)
Maliye Bakanlığı ;
Mali Suçları Araştırma Kurumu
Gelir İdaresi Başkanlığı (VEDOP)
Milli Emlak Genel Müdürlüğü.
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)
Milli Savunma Bakanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ)
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)
Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)
Belediyeler
TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN PARSEL SORGULAMA
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Parsel sorgulama uygulaması (https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/) ile il, ilçe, mahalle, ada ve parsel no seçilerek sorgulama yapılır. Sorgulama yaparken kullanılan sayfanın sağ tarafta harita yer alır. Ve sorgulama bilgilerini yazarken haritadan ilgili parsel görüntülebilir. Bunlara ek olarak eylem ve boylam bilgileriyle de sorgulama yapabilir, o yerin koordinat bilgilerini de öğrenebilirsiniz.
TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ PARSEL SORGULAMA KULLANIM KOŞULLARI
1- Bu site, hizmet sunmak için çerezleri kullanır. Bu siteyi kullanarak çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Bu çerezler; dil seçimi gibi kullanıcı tercihlerine göre, sitenin çalışma veya görüntülenme biçimini değiştiren bilgileri hatırlamasını sağlar.
2- Parsel Sorgulama Uygulamasının çalışması için ihtiyaç duyulan web servislerine TKGM' den izin almaksızın doğrudan ve/veya dolaylı yöntemler ile erişimde bulunulamaz.
3- Sorgulama sonucu sunulan bilgi ve belgeler bilgilendirme amaçlıdır. Resmi işlemlerde kullanılamaz. Ayrıca ticari amaçla kullanılması yasaktır. Amacı dışında kullanılması halinde her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk uygunsuz kullanan kişilere aittir.
4- Kullanıcılar hiçbir şekilde sitede yer alan bilgilerin hatalı olması nedeniyle zarara uğradığı iddiasında bulunamaz.
5- TKGM sitenin içeriğini veya kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti, dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.
6- TKGM sitenin 24 saat erişilebilir olması için çalışmaktadır. Ancak değişik sebeplerle sitenin erişilebilir olmamasından sorumlu değildir. Bu siteye erişim, her hangi bir duyuru yapılmaksızın geçici olarak durdurulabilir.
7- İnternetin yapısı gereği bilgiler yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir, çoğaltılabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar, TKGM'nin sorumluluğunda değildir.
8- Kullanıcılar ile TKGM arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, TKGM' nin kayıtları delil olarak kabul edilecektir.
9- TKGM kullanım koşullarının herhangi bir maddesini bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayım tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.
10- İhtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti kanunları
uygulanır ve Ankara mahkemelerinin yetkili olduğu kabul edilir.11- Parsel Sorgulama Uygulamasının, Tüm Hakları Saklıdır.
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