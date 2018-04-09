Cryan'ın yerine CEO olarak Christian Sewing atandı. Yapılan açıklamaya göre Sewing, Pazar günü itibariyle görevine başladı. 2015 yılında göreve gelen Cryan'ın, görev süresi 2020 yılında dolacaktı.

Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada, "Yapılan geniş kapsamlı analizler sonrasında, banka liderliğinde yeni bir icra dinamiğine ihtiyacımız olduğu sonucuna vardık" dedi.

Deutsche Bank'ın yeni CEO'su Sewing henüz 47 yaşında.

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