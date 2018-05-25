Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın, bir hesaba mart 2014'te yanlışlıkla 21 milyar euro gönderdiği ortaya çıktı. Para transferinin bir tezgah üstü türevinde teminat olarak Macquarie isimli bir şirkete gerçekleştiği ortaya çıktı.

Paranın sonradan geri gönderildiği ve finansal bir hasara yol açmadığı açıklandı ancak Deutsche Bank'ın daha önce de işlem ve süreçlerde yaşadığı sorunlar tekrar gündeme geldi zira banka daha önce de yanlışlıkla 35 milyar dolarlık bir transfer yapmıştı.

Bazı uzmanlar nasıl olur da 21 milyar euro gönderir ve farkına varmazsınız? sorusunu yöneltirken Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing hatanın teknik bir sorun değil insan hatası olduğunu vurguladı ve bir çalışanın transfer esnasında yen yerine euro seçtiğini belirtti. 21 milyar yen yaklaşık 163 milyon euro

Bloomberg'e konuşan konuya yakın bir kaynak ise ikili kontrol sisteminin de başarısız olduğunu, Frankfurt merkezli bankasının yönetim kurulu ve düzenleyicilerin bir iç denetime dikkat çektiğini söyledi. Deutsche Bank, dün açıkladığı toparlanma planı kapsamında 7000 çalışanın işten çıkarılacağını açıklamıştı.

Gelen bilgilere göre, Deutsche Bank belirli bir meblağın üzerindeki ödemelerin incelendiği daha genişletilmiş bir "ayı kapanı" sistemi tasarlayarak bu tür hataların önüne geçmeye çalışıyor.