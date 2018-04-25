Bayern Münih - Real Madrid maçı için gözler Allianz Arena'da... UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşılaşacak olan iki dev kulüp, ilk maçtan avantajlı bir skor alıp rövanşa üstün gitmek için mücadele edecek. Futbolseverler de karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki Bayern Münih - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BAYERN MÜNİH - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmada Hollandalı hakem Björn Kuipers düdük çalacak. Kuipers'in yardımcılığını Sander Van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. Türkiye saatiyle 21:45'te başlayacak olan karşılaşma canlı olarak tivibu SPOR 2 kanalından izlenebilecek.

Bayern Münih ve Real Madrid arasında oynanan son karşılaşmada Real Madrid 4-2 kazanmıştı.

İki takım arasındaki son 10 maçta Bayern Münih 3, Real Madrid 6 kere kazandı. 1 maç golsüz berabere bitti.

Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 18 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

Bayern Münih ve Real Madrid, yarı final turunda üçüncü kez karşılaşacak. Daha önceki iki yarı finalde iki takım da birer kez finale çıktı.

Bayern Münih, Real Madrid'e karşı son 5 maçı da kaybetti.

Real Madrid, Allianz Arena'da Bayern Münih ile oynadığı son iki maçı da kazandı.

Real Madrid, Allianz Arena'da Bayern Münih'i yendiği sezonların ikisinde de Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Bayern Münih'de Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attığı 5 golle Robert Lewandowski yer alıyor.

Real Madrid'te Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attığı 15 golle Cristiano Ronaldo bulunuyor.