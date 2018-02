New Jersey merkezli oyuncak perakendecisi Toys "R" Us iflasının ardından küçülmeye devam ediyor. The Wall Street Journal haberine göre Toys "R" Us 200 mağazasını daha kapatacak.

12 tanesi merkezinin de bulunduğu New Jersey'de olmak üzere geçtiğimiz ay 182 mağazasını kapatma kararı alan ünlü markanın gerekçesi ise tatil dönemindeki satışların beklenenin altında kalması.

Toys "R" Us tarafından kapatılacak mağazalar arasında Babies "R" Us markası altındaki dükkanlar da bulunuyor.

ABD firması geçen sene iflas ilan etmeden önde 11.500 tam zamanlı ve 21.300 de yarı zamanlı personel çalıştırıyordu. Yeni kapatmalarla kaç personelin daha işinden olacağı açıklanmadı.

NY Times, önceki kapatmada 4.500 çalışanın etkilendiğini iddia etmiş ve 2017 yılı boyunca da sadece şirket genel merkezinden 250 kişi işten çıkarılmıştı.

Kararla birlikte şirketin dünya genelinde bin 600 civarına mağazası kalmış olacak. Daralmadaki en büyük etkenlerden biri ise Walmart ve elektronik perakende devi Amazon ile rekabet edilememesi.

Şirketin net borcunun 5 milyar dolar olduğu belirtiliyor.