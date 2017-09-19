Toys R Us iflas koruma başvurusunda bulundu

Toys R Us bir dönem Türkiye'de de faaliyet göstermişti. 1996 yılında Türkiye pazarına giren ve 30'un üzerinde mağazaya ulaşan marka 2008 yılında ise kepenklerini kapatmıştı.



Oyuncak devi Toys R Us ile ilgili bir süredir devam eden söylentiler gerçek oldu ve şirket ABD'de resmen iflas koruma başvurusu yaptı.



Toplam 4.9 milyar dolar borcu bulunan şirketin bu borçlarının 400 milyon dolarının 2018'de, 1.7 milyar dolarının da 2019 yılında ödenmesi gerekiyor.

Şirketin CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Dave Brandon, başvuruyla ilgili yaptığı açıklamada, bunun Toys R Us'da yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiğini ve atılacak doğru adımların markanın nesiller boyu yaşamasını garanti altına alacağını kaydetti.

İflas korumasına giren şirket dünya genelindeki 1600 mağazasında faaliyetine devam edecek.

ABD yasalarına göre iflas korumasına giren şirket, pazardan çıkmak değil pazarda kalmak amacı taşıyor. Bunun için mahkeme şirketin borçlarının bir kısmını erteleme ve şirketi finansal açıdan rahatlatma yönünde karar alabiliyor.

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