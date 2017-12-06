Son dakika: Devlet Bahçeli'den ABD'ye Kudüs tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'ye Kudüs kararı nedeniyle tepki gösterdi. Bahçeli, "ABD yönetiminin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyeti ve bu kadim şehri İsrail'in başkenti olarak tanımaya hazırlanması Ortadoğu'nun A'dan Z'ye mahvına hizmet edecek zaman ayarlı bir bombadır. ABD'nin kararı felakete ve hezimete davetiye çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

"BU HANÇER SAPLANIRSA CANI YANAN YALNIZCA İSLAM ALEMİ OLMAYACAKTIR"

Bahçeli, "ABD’nin Kudüs komplosu mukaddesatımızın sırtına inmek üzere kaldırılmış hançerdir ve bu hançer saplanırsa canı yanan, kanı dökülen, kayıplara sürüklenen yalnızca İslam alemi olmayacaktır." diye konuştu.

ABD'li üst düzey yetkililerin verdiği bilgiye göre Trump bugün TSİ 21:00'de yapacağı konuşmada büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini söyleyecek.

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