İbrahim Kalın'dan basın toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısında konuşuyor.

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kalın'ın konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanımızın yarın Yunanistan'a ziyareti olacak. Önce Atina'ya daha sonra da Batı Trakya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Burada ikili ilişkiler, ekonomik konular, turizm, kültür gibi başlıklar altında ikili ilişkilerimiz ele alınacak. Yunanistan'la derin ilişkilerimiz var. Ne vadedilen finansmanın temini, ne de yeni fasılların açılması konusunda verilen vaatler yerine getirilmedi. Yunanistan'ın Türkiye'nin AB üyeliğine desteği memnuniyet vericidir.

2005 yılında da Batı Trakya'ya sayın Cumhurbaşkanımızın bir ziyareti olmuştu. Azınlık vatandaşlarımızın hasretle beklediğini biliyorum.

Kudüs konusu ile ilgili Amerikan yönetiminin tanıması yönünde hazırladığı haberler birkaç gündür gündemimizi teşkil ediyor. Bizim de temaslarımızın neticesinde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı haberlerini almış bulunmaktayız. Bu sabah, Malezya, İran, Katar, Endozenye devlet başkanları ile telefon görüşmeleri yaptı, yapmaya da devam ediyor. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesi BM kararına aykırı vahim bir hata olacaktır. BM kararlarının hiçbirisinde Kudüs'ün işgal ya da ilhak edilmesi ne kabul edilmiş ne tanınmıştır.