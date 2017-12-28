Olay, dün DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Kadın Doğum Bölümünde meydana geldi. İddialara göre; hastaneye getirilen hamile ve HIV pozitif kadına müdahale eden asistan doktorun, müdahale sırasında parmağına kullandığı iğne battı.

İHA'nın haberine göre; HIV bulaşan asistan doktor, tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DÜ Hastanelerinden yapılan açıklamada, “İlimizdeki hastanelerde kabul edilmeyen HIV virüsü taşıyan anne adayı, anne ve çocuk sağlığı açısından hemen değerlendirilerek hastanın mağduriyeti söz konusu olduğu için hastanemize kabul edilmiştir. Sezaryenle yapılan doğum işleminde asistan doktorlarımızdan birinin eline iğne batması sonucu iş kazası olmuştur. Bu olumsuz tablonun giderilmesi için tüm resmi işlemler yapılmış. Doktor arkadaşımızın tedavisi ivedilikle yapılmış ve devam etmektedir” denildi.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

HIV

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