IAB Türkiye display (görüntülü) reklam yatırımlarının 2017’de yüzde 16 büyüyerek 1 milyar 228 milyon TL olduğunu açıkladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, 2 milyar 163 milyon TL’lik toplam dijital reklam yatırımlarının 1 milyar 93 milyon TL’si display (görüntülü reklam), arama motoru, ilan sayfaları, e-posta ve oyun içi reklam dahil olmak üzere mobil platformlarda gerçekleşti.

IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kurşun, IAB Türkiye olarak yaptırılan Dijitalin Ekonomiye Katkısı Araştırması’nın verilerine göre, 1 TL’lik dijital reklam yatırımının milli gelire 17.2 kat yansıdığını dile getirdi.