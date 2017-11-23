Altın fiyatları ile ilgili rekor beklentisi! Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları dolar kurunda yaşanan sert hareketliliğin etkisiyle yükselişine tam gaz devam ediyor. Özellikle yastık altı altın yatırımcısının kafasındaki en önemli soru işareti ise çeyrek altının ne kadar olduğu ve nereye kadar yükselebileceği?



Döviz kurlarındaki hareketlilik ve jeopolitik risklerin etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.



Ekimdeki yüzde 5,6'lık getirisini bu aya da taşıyan gram altın, kasımın başından bu yana yüzde 4,8 getiri elde etti. Gram altın, yılın başından bu yana da yatırımcısına yüzde 24 kazanç sağladı.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR KAZANDIRDI (AY BAŞINDAN BUGÜNE)

Çeyrek altın fiyatları ise ekim ayını 255.92 TL'den kapatmıştı. Dün 270.66 TL'yi gören çeyrek altın fiyatı dün itibariyle ay başından bu yana getirisini yüzde 5.75'e çıkarırken, bugün hafif bir geri çekilmeyle 269.73 TL'ye indi. Yine de çeyrek altın fiyatlarında artış oranı ay başından bu yana yüzde 5.4'e ulaşmış oldu.

Yılbaşından bu yana ise bakıldığında çeyrek altın getirisi 217.24'ten 269.73'e ulaşan fiyatlar nedeniyle yüzde 24'ü aştı.



İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Aylin Cevizci, gram altının bu performansının arkasında TL'nin dolar karşısındaki değer kaybının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

İŞTE ALTIN FİYATLARI!

"Altının performansı tedirgin edici bir durum. Çünkü altın ithalatçısı bir ülkeyiz. Hem TL değer kaybederken hem de altın fiyatlarının ons ile şekillendiğini göz önüne alırsak 'gram altında alım fırsatı için tren kaçtı mı' sorusu akla geliyor. Şunu fark ediyoruz ki; 'gram altın alınır mı satılır mı' sorusuna artık dolar/TL hareketine bakarak yanıt verir olduk."



Dolar/TL'nin 4 TL seviyesinden uzak olmadığını, böyle bir durumda ons altının 1.280-1.295 dolar dar bant aralığında işlem göreceği göz önüne alındığında gram altının 165-167 liraya doğru gitmesinin muhtemel olduğunu kaydeden Cevizci, dolar kurunun yükselişini koruması durumunda altının gramının 170 TL seviyesine yaklaşabileceğini bildirdi.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

"ALIM DÜŞÜNENLER 161.5-163 LİRA ARALIĞINI DÜŞÜNEBİLİR"



Aylin Cevizci, "Alım düşünenler 161,5-163 lira aralığını düşünebilir. Teknik olarak yeni rekor seviyelerde alımlar riskli olabileceği gibi realizasyon sağlamak için beklemek gerekebilir" dedi.



Cevizci, 12-13 Aralık'taki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının piyasaların gündeminde olduğunu belirterek, ABD ekonomisine dair veri setinin de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti. Cevizci, yurtiçi piyasaların de gelecek ay enflasyon ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısına odaklanacağını bildirdi.

"TL'NİN DEĞER KAYBETMESİ ALTININ GRAM FİYATINI YÜKSELTTİ"



Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da son dönemde gram altın fiyatındaki performansı değerlendirmek için hem ons altın hem de dolar/TL'deki trendi iyi analiz etmek gerektiğini söyledi.



Erkan, ons altın fiyatında gerek jeopolitik gerekse mali ve parasal politika belirsizlikleri çerçevesinde dolar ve faizlerde görülen gerilemelerin etkili olduğunu belirterek, "ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden yüzde 2,30'lu seviyelere çekildiği ortamda, zaman zaman Kuzey Kore, Avrupa'daki merkezi hükümetlerin zayıflaması, ABD vergi reformu belirsizliği, Washington'dan yükselen politik riskler gibi etmenler etkili oldu" dedi.



TL'nin değer kaybettiği bu ortamda, TL bazlı altın fiyatlarının da yükseldiğine dikkati çeken Erkan, altın fiyatlarının artmasının altın talebinin de yüksek kalmasına neden olduğunu, bunun da altının gram fiyatını 160 TL'nin üzerine çıkarttığını söyledi.



Erkan, altının ons fiyatında 1.285 ve 1.270 doların önemli destek seviyesi olduğunu, 1.310 doların ise direnç konumunda bulunduğunu ifade ederek, "4 üzerinde bir dolar/TL ve 1.300 doların üzerinde bir ons fiyatı, gram altının da 170 TL bandına hareket etmesi demek olacaktır. TL'de ilave değer kayıpları olursa bu bandın üzerine de çıkabilir" diye konuştu.

altın fiyatları

çeyrek altın fiyatları

gram Altın fiyatları

kapalıçarşı altın fiyatları