Son Dakika! Dolar kaç lira? Dolar ne kadar 23 Kasım 2017

Dolar kurunda dün 3.98 TL seviyesine kadar yaşandıktan sonra başlayan gevşeme, dolar/TL'yi gün sonuna yakın 3.95 TL seviyelerine indirmişti. Akşam saatlerinde açıklanan FED tutanakları ise düşüşün biraz daha belirginleşmesini sağladı.

Dolar, FED'in son toplantı tutanaklarının gelecekte izlenecek para politikasında görüş ayrılıkları yaşandığını göstermesiyle birlikte düşüşe geçti ve euro karşısında son iki ayın en büyük düşüşünü yaşadı. FED'in tutanakları öncesinde 1,1798 seviyesinde seyreden euro/dolar paritesi, metnin yayınlanmasının ardından 1,1820'ye yükseldi.

FED'in kısa vadede faiz artırımı neredeyse kesin gibi gözükmesine karşın tutanaklardan yansıyan sözlerin 2018 faiz politikasına ilişkin bir belirsizlik getirmesi, dolardaki düşüşün en önemli nedeni oldu.

İçeride ise dün rekor seviyeleri test eden dolar kuru, sonrasındaki gevşemenin ardından bugüne de düşüşle başladı. Dolar saat 07.25 itibariyle 3.9266 TL'den işlem görürken euro 4.6515 TL oldu.

ABD'DE DOW DÜŞTÜ NASDAQ YÜKSELDİ

ABD'de Dow Jones Sanayi Endeksi 64,65 puan (yüzde 0,27) değer kaybıyla 23.526,18 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,95 puan (yüzde 0,08) düşüşle 2.597,08 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 4,88 puan (yüzde 0,07) artışla 6.867,36 puanla rekor seviyeden kapandı.

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