TÜSİAD'dan dolar açıklaması

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Bilecik, dövizin muazzam derecede yükselişi kadar inmesinin de iş dünyası için iyi bir şey olmadığını belirtti.

Bilecik, "Baktığınız zaman temel olarak iki göstergeyi paylaşmak isterim. Bunlardan bir tanesi tamamıyla konjonktürel, dış dünyadan kaynaklanan kısmı. Öncelikle Fedin faizleri artıran politikalara devam ediyor olması, 2018 yılında da buna devam edecek olmaları, nihayetinde yabancı sermayenin bir miktar gelişmekte olan ülkelerden, özellikle Amerikaya, gelişmiş ülkelere doğru bir hız kazandığı dönem yaşıyoruz." dedi.

Bilecik sözlerine, "Özellikle kur hareketi ve doların yukarıya doğru çıkmasının temel göstergelerinden biri bu. Bir de içeriye bakmamız gerekir. İçeride de özellikle AB ülkeleriyle, Amerikayla yaşanan gerilimler, bir anlamda dış politika tutumumuz da gerçekten döviz hareketinin artmasını sağlayan nedenler oldu." şeklinde devam etti.

"TÜSİAD olarak görüşümüz yüzde 8,5, hatta yüzde 9'lar bazında bir 3. çeyrek büyümesi ile buluşacağız diye düşünüyoruz." açıklamasında bulunan Bilecik, 2017'nin sonu itibarıyla büyüme tahminini yüzde 6, hatta bir miktar üzerinde beklediklerini altını çizdi.

MERKEZ BANKASI GÖRÜŞÜ

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Merkez Bankasında liyakat anlamında en ufak bir eksiklik olmadığını belirterek, "Merkez Bankası siyasi iklimden daha bağımsız, bir miktar daha cesur olarak para politikalarını sıkı uygulaması gerekir. Faizleri düşürmesi gerekiyorsa düşürmeli, artırması gerekiyorsa artırmalı" dedi.

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