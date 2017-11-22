Son Dakika! Dolar kaç lira? Dolar ne kadar 22 Kasım 2017

Dolar, dün sabah saatlerinde 3.97 TL üzerine çıkarak rekor kırmasının ardından Merkez Bankası kanadından gelen fonlamanın tamamen geç likidite penceresi üzerinden yapılacağı haberleri ve döviz satış ihaleleriyle bir nebze gerileyerek 3.95 altına inmişti.
Merkez Bankası para piyasalarında bankaların borç alma limitlerini 22 Kasım itibariyla gecelik vadede yapılan işlemler için sıfıra düşürdüğünü açıkladı.
Böylelikle tüm fonlamanın yüzde 12,25 seviyesindeki geç likidite penceresine yöneltilerek ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 25 baz puan artırılmış oldu.
Dolar, finans piyasaları genelinde risk iştahındaki artışa rağmen ABD hazine tahvil getirilerindeki düşüşle birlikte geriledi.
Dolar / TL keskin çıkışının ardından gelen haberler ve hamleler neticesinde dün 3.9565 TL'den kapanış yapmıştı. Dolar bugün hafif çıkış trendiyle birlikte yatay seyrediyor.
Sabah 08:00 itibarıyla dolar yaklaşık yüzde 0.25 artışla 3.9666 liradan işlem görüyor. Benzer şekilde Euro / TL 4,6578 ve sterlin de 5,2596 liradan el değiştiriyor.
Uzmanlar, kurdaki aşırı dalgalanmanın siyasetteki gündemin yanı sıra ABD’den gelen haberlerle de ilgili olduğunu belirtiyor. Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar, TL varlıkların ekonomik değil, siyasi gerekçelerle negatif fiyatlandığını vurguladı.
Salar, mevcut ekonomik verilere göre Türk Lirası varlıkların ekonomik gerekçelerle bu kötü fiyatlanmayı haketmediğini söylerek uzun süredir devam eden negatif haber akışının mevcut fiyatlamaları oluşturduğunu kaydetti. Salar, "Şu anda TCMB’nin GLP faizini artırması gerektiği noktada değiliz. Siyasi risk ve negatif haber akışı azalırsa durum değişebilir." dedi.
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