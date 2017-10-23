Dilan Çiçek Deniz kimdiri kaç yaşında? Çukur Sena kimdir?

Show TV'nin iddialı dizisi Çukur başladı. Çukur dizisinin oyuncu kadrosunda Dilan Çiçek Deniz yer alıyor. Dilan Çiçek Deniz, dizide Sena Koçovalı karakterine hayat veriyor. Peki, Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında? İşte Dilan Çiçek Deniz hakkında merak edilenler...

ÇUKUR SENA KİMDİR?

Yamaç’ın büyük aşkı; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek ve güzel bir genç kadın. Yamaç’la ortak bir hayatın hayallerini kurarken, Koçovalı ailesi karşısında bu hayallerini başka bir bahara saklamak zorunda kalır.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğdu. Eğitimini Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği bölümünde sürdüren Dilan Çiçek Deniz, asıl istediği bölümün karşılaştırılmalı edebiyat olduğuna karar vermiş ve tekrar sınava girip bu bölüme geçiş yapmıştır.

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında düzenlenen Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmıştır. Yarışmada 2. olan Dilan Çiçek Deniz, Türkiye'yi 2015 yılında Miami'de düzenlenen kainat güzellik yarışmasında temsil etmiştir.

Oyunculuk kariyerine 2015 yılında Star TV'de yayınlanan "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisinde Ebru karakterini canlandırarak giriş yapan Deniz, 13 bölüm boyunca dizide rol aldı ve dizi 13. bölümde final yaptı.

Dilan Çiçek Deniz, sonrasında 2015 yılında yayınlanan Güneşin Kızları adlı dizide "Elif" karakterini canlandırmış ve Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş gibi oyuncularla birlikte rol almıştır. Dizideki performansı büyük beğeni toplayan Dilan Çiçek Deniz, ardından Bodrum Masalı adlı dizide başrol oynamıştır.

2016 yılında Pantene Altın Kelebek ödülüde "Yıldızı Parlayan" ödülüne layık görülen Dilan Çiçek Deniz, SHOW TV'nin iddialı projesi Çukur dizisinde "Sena Koçovalı" karakterini canlandıracak.