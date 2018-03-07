HT Magazin'de yer alan habere göre, törende Dilan Çiçek Deniz ‘En İyi Kadın Oyuncu’, Aras Bulut İynemli ‘En İyi Erkek Oyuncu’, Eypio ise ‘Gömün Beni Çukura’ parçasıyla ‘En İyi Şarkı’ ödülüne layık görüldü.

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