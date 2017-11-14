Dinamo Kiev Teknik Direktörü Khatskevich: ''Vida kalırsa mutlu olurum''

Domagoj Vida için Dinamo Kiev Teknik Direktörü Alexander Khatskevich’den açıklama geldi. Hırvat stoperin takımdan ayrılmasının kendileri için büyük kayıp olduğunu belirten Khatskevich, “Kararını değiştirirse çok mutlu olurum. Ama ne yazık ki şu anda her şey ona bağlı. Futbolculuğu ve karakter olarak gençlerin örnek alması gereken bir isim. İdmanda nasılsa sahada da aynı şekilde oynuyor” dedi.

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