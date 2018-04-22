Dinamo Kursk: 87 - Yakın Doğu Üniversitesi: 82 | MAÇ SONUCU

SALON: Novomatic Arena



HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Andrada Csender (Romanya), Martin Horozov (Bulgaristan)

DİNAMO KURSK: Cruz 9, McCoughtry 5, Petrovic 24, Ogwumike 12, Vadeeva 16, Ciak 2, Zhedik 18, Vidmer, Logunova, Levchenko 1

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Eldebrink 21, McBride 17, Bahar Çağlar 4, Lavender 15, Gruda 11, Holingsvorth 8, Olcay Çakır Turgut 2, Cansu Köksal 4

1. PERİYOT: 19-20

DEVRE: 46-44

3. PERİYOT: 75-66

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 39.48 Vadeeva (Dinamo Kursk)

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yakın Doğu Üniversitesi, 3'üncülük maçında Dinamo Kursk'a 87-82 yenildi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun 3'üncüsü, Yakın Doğu Üniversitesi ile Rusya'nın Dinamo Kursk takımı arasındaki karşılaşmayla belirlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Macaristan'ın Sopron kentinde oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 20-19 üstünlükle bitirdi. Fakat soyunma odasına önde giden ekip, 46-44'lük skorla Dinamo Kursk oldu.

Petrovic ve Vadeeva'nın etkili olduğu 3. periyot sonunda farkı 9 sayıya (75-66) çıkaran Dinamo Kursk, maçı 87-82 kazandı ve turnuvayı 3. sırada bitirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi de organizasyonu 4. sırada tamamladı.