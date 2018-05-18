Diosgyor - Paksi SE maçı heyecanı

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Diosgyor, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Paksi SE takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Diosgyor 30 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Paksi SE 42 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Diosgyor, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Paksi SE, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 231. İddaa'da Diosgyor kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Paksi SE kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Diosgyor son haftadaki Puskas FC müsabasında 1-0 yenildi.

Paksi SE ise Ferencvaros karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Diosgyor, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 23 gol yedi.

Paksi SE, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Paksi SE, deplasmanda 20 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.