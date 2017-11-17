Diriliş Ertuğrul 96. bölüm fragmanı! Diriliş 96. son bölüm fragmanı izle

TRT 1 kanalında Çarşamba ekranları ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisi, yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlanan 95. bölümün ardından Diriliş 96. bölüm fragmanı da izleyicilere sunuldu. Peki Diriliş Ertuğrul 96. bölümde neler yaşanacak? İşte Diriliş 96. bölüm fragmanı ve yeni bölüm fragmanında dair detaylar.
Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in babası olan ve aynı zamanda Kayı boyunun liderliğini yapan Ertuğrul Bey'in yaşamını ve devlet yönetimini konu edinen Diriliş Ertuğrul dizisi, Çarşamba akşamı ekrana gelen 95. bölümüyle nefes kesti. Yayınlanan 95. bölümde Ertuğrul'un obaya büyük sevinçle ve gözyaşlarıyla karşılandı.
Öte yandan Ertuğrul'un yokluğunda başa geçen Dündar, Sadettin Köpek'in oyununa düşerek hanı Bahadır Bey'e satarak ağabeyi Sungurtekin ve Gündoğdu Bey'in yanına göç etme kararı almıştı. Bu durumu öğrenen Ertuğrul Bey, son sahnede atını Hanlıpazar'a sürmeye başladı.
Yayınlanan Diriliş 96. bölüm fragmanında ise, Ertuğrul Bey'in hana geldiği görülüyor. Peki Ertuğrul Bey yeni bölümde Hanlıpazar'ı satılmaktan kurtarabilecek mi? Aynı zamanda fragmanda Ertuğrul Bey'in "Yaşayacak, düşmanlarıma cihanı dar edecek daha vaktim varmış. Ben ölsem de, dava ölmez.
Şimdi bu uğurda gaza edeceğiz. Ferman sultanımızdan, şehadet Allah'tandır. Gayrı, bu topraklarda devlet benim!" dediği sahneler dikkat çekti. Öte yandan Hayme Ana'nın "Biz onun umutlarını, hayallerini ezip geçtik." demesi de dikkatlerden kaçmadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.