Diriliş Ertuğrul 96. bölüm fragmanı! Diriliş 96. son bölüm fragmanı izle

TRT 1 kanalında Çarşamba ekranları ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisi, yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlanan 95. bölümün ardından Diriliş 96. bölüm fragmanı da izleyicilere sunuldu. Peki Diriliş Ertuğrul 96. bölümde neler yaşanacak? İşte Diriliş 96. bölüm fragmanı ve yeni bölüm fragmanında dair detaylar.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 96. BÖLÜM FRAGMANI

Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in babası olan ve aynı zamanda Kayı boyunun liderliğini yapan Ertuğrul Bey'in yaşamını ve devlet yönetimini konu edinen Diriliş Ertuğrul dizisi, Çarşamba akşamı ekrana gelen 95. bölümüyle nefes kesti. Yayınlanan 95. bölümde Ertuğrul'un obaya büyük sevinçle ve gözyaşlarıyla karşılandı.

Öte yandan Ertuğrul'un yokluğunda başa geçen Dündar, Sadettin Köpek'in oyununa düşerek hanı Bahadır Bey'e satarak ağabeyi Sungurtekin ve Gündoğdu Bey'in yanına göç etme kararı almıştı. Bu durumu öğrenen Ertuğrul Bey, son sahnede atını Hanlıpazar'a sürmeye başladı.

Yayınlanan Diriliş 96. bölüm fragmanında ise, Ertuğrul Bey'in hana geldiği görülüyor. Peki Ertuğrul Bey yeni bölümde Hanlıpazar'ı satılmaktan kurtarabilecek mi? Aynı zamanda fragmanda Ertuğrul Bey'in "Yaşayacak, düşmanlarıma cihanı dar edecek daha vaktim varmış. Ben ölsem de, dava ölmez.

Şimdi bu uğurda gaza edeceğiz. Ferman sultanımızdan, şehadet Allah'tandır. Gayrı, bu topraklarda devlet benim!" dediği sahneler dikkat çekti. Öte yandan Hayme Ana'nın "Biz onun umutlarını, hayallerini ezip geçtik." demesi de dikkatlerden kaçmadı.

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul 96. bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı