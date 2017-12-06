Diriliş Ertuğrul 98. son bölümde; Bahadır Bey’in tutumu ne olacak?

Oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez ve Cemal Hünal gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul 98. bölümü ile bu akşam yayınlanacak. Diriliş Ertuğrul 98. bölümde, amacına ulaşan Emir Saadeddin bundan sonra ne yapacak? İşte, Diriliş Ertuğrul 98. bölüm fragmanı ve özeti...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 98. BÖLÜMDE; ERTUĞRUL, ASLIHAN VE TURGUT'U ZEHİRLEYENLERİ BULABİLECEK Mİ?

Diriliş Ertuğrul 98. bölümde;

Ertuğrul, Karacahisar Kalesi’nin fetih hazırlıklarına başlamış, Turgut ve Aslıhan’ın düğününün sabahında kaleye saldırmaya karar vermişti. Öte yandan bu izdivaca mani olmak isteyen Emir Saadeddin ise, Aslıhan’ın yardımcısı Esma aracılığıyla Turgut ve Aslıhan’ı zehirletmişti. Düğün büyük bir coşkuyla gerçekleşmiş, Ertuğrul ve alpları düğün biter bitmez Karacahisar Kalesi’ne baskın yapmak için harekete geçecekleri sırada Turgut ve Aslıhan’ın zehirlendiğini öğrenmişlerdi.

Ertuğrul bu zehirleme hadisesi üzerine ne yapacak? Zehirleyenleri bulabilecek mi? Bu işten kimi mesul tutacak? Bu hadiseye rağmen Karacahisar Kalesi’ni fethedebilecek mi? Turgut ve Aslıhan’ın akıbeti ne olacak? Kurtulabilecekler mi?

Bu hadise karşısında Bahadır Bey’in tutumu ne olacak? Amacına ulaşan Emir Saadeddin bundan sonra ne yapacak?

Ares’in planı doğrultusunda kendini farklı bir kişi olarak tanıtıp Kayı Obası’na sızan Titan, hedefi olan Ertuğrul’un oğlu Gündüz’le yakınlaşabilecek mi? Ares, Ertuğrul’un oğlu Gündüz üzerinden kurduğu planında başarıya ulaşabilecek mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 97. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Diriliş Ertuğrul’un 97. bölümünü izleyemeyen izleyiciler ise, ekrana gelen 97. bölümde nelerin yaşandığını araştırıyor. Nefes kesen Diriliş Ertuğrul 97. bölümünde birçok gelişme yaşandı. İşte Diriliş Ertuğrul 97. bölümü özeti;

Sadettin Köpek, Ertuğrul’a “Sultanımızın emriyle, bu topraklardaki vazifem bitmiştir. Bugün Allah’ın izniyle Konya’ya döneceğim. Verdiğin hükümlerin hesabı gayrı senden sorulur, bilesin. İnşallah verdiğin hüküm bu topraklara bela getirmez. Bu sözümü de yabana atmayasın.” dedi. Ertuğrul ise, “Ben vazifemi yaptım Emir Sadettin. İnşallah sen de Konya’ya vardığında, Sultanımızı zehirleyenleri de bana ve Alplerim’e de tuzak kuranları da tez vakitte bulacak mahareti gösterirsin.” dedi.

Öte yandan Ertuğrul’un Sadettin’e “Sultanımızın zehirlendiğini gördüğümde, sefere giderken tuzağa düştüğümde, devletimizi devlet olmaktan çıkaranlar olduğunu gördüm. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe. Sen de bilesin ki, uç beyliğim altındaki bu topraklarda leş kargalarına müsaade etmeyeceğim. Devletimiz ebet müddet daim kalacaktır. Sultanımız, uğrunda olmaya hazır yiğit beylerin olduğunu bilsin, bu bize yeter.” dediği sahne büyük dikkat çekti.

Geçtiğimiz haftaki bölümde beylikten gönderilen Dündar, “Müsadenle yola revan olacağım beyim, bir emriniz var mıdır?” diye Ertuğrul’a sordu. Ertuğrul ise, “Göz o ki; dağın ardını göre, akıl o ki; başa geleceği bile Dündar. Çıktığın bu yolda gözlerin görür, aklın da başına gelir inşallah.” diyerek yanıtladı ve ardından Dündar helallik alarak ayrıldı.

Turgut ve Aslıhan, evlendi ve obada Turgut ile Aslıhan’ın düğünü gerçekleştirildi. Düğünde coşkulu gösteriler düzenlendi.

Ares’in “Bugün buraya kaledeki en iyi okçuyu seçmek için toplandık. Her adamımın en iyisi olmasın isterim. O yüzden siz, durmadan çalışacaksınız. Bu kalenin surlarına sığmayacağınız günler yakındır. O gün geldiğinde, menzilinizdeki tek bir Türk’ü bile kaçırmanın bedeli topraklarımızı kaybetmektir. Ve ben buna asla müsaade etmeyeceğim.” dediği sahne dikkat çekti. Ares, bir adamının başına elma koydu ve “Elmayı vuran her asker, elimde gördüğünüz kesedeki altınların sahibi olacak. Iskalayan herkes için ise adalet gecikmeyecek ve tabii ki benim gazabımdan kurtulamayacak.” dedi.

Öte yandan Ares’in konuşması tam sona erdiğinde kalenin surlarından Ares’e bir ok geldi. Kaleye giren bilinmeyen bir kişi, kaledeki askerlerden kaçmayı başardı ve karşısına çıkan askerleri etkisiz hale getirdi. Gizemli kişi, askerleri tek tek atlatarak Ares’in önünde diz çöktü ve selam verdi. “Askerlerin savaşmayı unutmuş, emrindeyim Ares.” diyen gizemli adama Ares de “Ben de seni bu yüzden buraya çağırdım.” diyerek cevap verdi. Kaleye gelen kişi, Ertuğrul Bey’in rakibi olan Titan’dı.

Ares, kalesinde ağırladığı Titan’a “Ertuğrul’u öldürmek, senin gibi büyük bir savaşçı için bile kolay değil. Sırası geldiğinde bunu da becereceğine eminim ama onu can evinden vurmak için senin gibi bir şeytana ihtiyacım olduğuna karar verdim. Onu, en güçlü ve en güvenli olduğu yerde, obasında tuzağa düşürmek istedim” dedi. Titan ise, “Demek obasına sızmamı istiyorsun. Kolay olmayacak ama başaracağım Ares” dedi. Ardından Ares, Titan’a “Onları kendi merhametleriyle vuracaksın ama bunu yapmak için biraz canın yanacak.” dedi.

Öte yandan Ertuğrul Bey, Karacahisar Kalesi'ne Atsız Bey ile birlikte saldırı yaparken kapıları kapatmalarını engellemek için Alplerini sızdırdı. Aynı zamanda Ares'in adamı Titan da Kayı Obası'na sızdı.

Sadettin Köpek, evlenen Aslıhan’ı ve Turgut Alp’i zehirletti. Bilindiği üzere Aslıhan, Sadettin’in eski sözlüsü ve Aslıhan’ı hala seviyor. Ancak Aslıhan’ı elde ettiremeyince intikam için harekete geçen Sadettin Köpek, Aslıhan’ın yardımcısına şerbete zehir koydurttu. Şerbeti içen Aslıhan ve Turgut Alp zehirlendi.

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul 98. bölüm

Diriliş Ertuğrul 98. bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul Yeni Bölüm