Dışişleri Bakanlığı Fransa'daki terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Carcassonne ve Trebes kentlerinde bugün gerçekleştirilen terör saldırıları kınanarak, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifa dilekleri iletildi.

— Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 23, 2018

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