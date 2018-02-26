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AA'nın haberine göre Amida Höyüğü, Artuklu Sarayı, Hz. Süleyman Camisi ve 27 Sahabe Türbesi, St. George Kilisesi, Artuklu Kemeri, Aslanlı Çeşme, Atatürk Müzesi, cephanelik, eski jandarma, cezaevi, kolordu ve adliye binası ile adeta açık hava müzesine dönüştürülen İçkale, yerli ve yabancı turistleri kendisine hayran bırakıyor.