Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi cezaevi üstköşe mevkisinde bulunan uçan balon imalathanesinde patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre 1 yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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