Buna karşın terör örgütü PKK, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) önemli ayaklarından biri olan, bölgenin kalkınmasına büyük katkı sunacak Silvan Projesi'ni engellemek için bu süreçte çok sayıda saldırı gerçekleştirdi.
Teröristlerin hain saldırılarına rağmen terörle mücadeledeki kararlılık sayesinde barajın inşası hız kazandı.
Silvan Projesi'nin kilit tesisi olan 175,5 metre yüksekliği ile Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama barajı olma özelliğini taşıyan Silvan Barajı'nın tamamlanması için 24 saat esasıyla çalışmalar devam ediyor.
Terör saldırıları nedeniyle yapımında 2 yıl gecikme yaşanan baraj, 2019 yılı sonunda tamamlanacak, 2020 yılında su tutacak.
7.3 MİLYAR METREKÜP SU
DSİ 10. Bölge Müdürü Ali Gökyel, bütünüyle kalkınmayı hedefleyen Silvan Projesi'nin 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluştuğunu söyledi.
Gökyel, projedeki Silvan, Pamukçay, Ambar, Kuruçay, Başlar, Kıbrıs, Karacalar ve Bulaklıdere barajlarının tamamlanmasıyla baraj rezervuarlarda 7 milyar 300 milyon metreküp suyun depo edileceğini belirterek, Silvan Projesi'nin tamamlanmasıyla 2 milyon 350 bin dekar arazinin suya kavuşacağını aktardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun projeye çok büyük önem verdiğine işaret eden Gökyel, "Proje kapsamında inşa edilen Silvan Barajı 175,5 metre yüksekliğinde, ön yüzü beton, kaya dolgu sınıfında Avrupa'nın en yüksek barajı olma özelliğini taşıyor. Baraj inşaatındaki fiziki gerçekleşmede yüzde 51'e ulaşıldı." dedi.
Müdür Gökyel, Silvan, Pamukçay, Ambar ve Kuruçay barajlarının yapımının tamamlandığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Avrupa'nın en büyük barajlarından birisi olan Silvan Barajı, 2019 yılın sonunda tamamlanacak, 2020 yılında su tutulacak. Barajdan alacağımız su, Babakaya ve Silvan tünellerinden 97 kilometre uzunluğundaki ana kanalla ovalara iletilecek. Barajdan alacağımız 213 metreküplük su, Kızılırmak'ın mart ayı debisine eşit."
Silvan Projesi'nin Diyarbakır için önemine değinen Gökyel, "2023 yılında tamamlanması hedeflenen proje 305 bin kişiye iş, ülke ekonomisine yıllık 1,2 milyar lira katkı sunacak." diye konuştu.
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