Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gültekin, diyet yapanlara hüsran yaşamamaları için uzun vadeli kocaman, korkutucu hedefler yerine, kolay ulaşılabilir kısa planlar yapmaları önerisinde bulundu.

Fazla kilolarından kurtulmak isteyen pek çok kişi için başlaması bir, bitirmesi bin dert olan diyet programlarında başarı “doğru hedef”te saklı. Hüsran yaşamamaları için diyet yapacaklara uzun vadeli kocaman, korkutucu hedefler yerine, kolay ulaşılabilir kısa planlar yapmalarını öneren Gültekin, “Hedefe ulaş ve tekrar plan yap. Böylelikle motivasyonunuz da sağlam kalır” dedi.



AMACINIZ KISA SÜREDE KİLO VERMEK Mİ?

Hemen, hızlı kilo verme adına yanlış yapmak yerine herkesin ideal kilo ve sürekliliği olan egzersiz programlarıyla sağlıklarına yatırım yapması gerektiğini belirten Gültekin şöyle konuştu:

“Önümüz yaz’, ‘Üç ay sonra düğün var’, ‘Haftaya incecik olmam lazım’, ‘O elbisenin içine girmeliyim’, ‘İş yerindeki sunumda iyi görünmeliyim’, ‘Bu pazartesi o pazartesi’ gibi sözler hepimize ne kadar tanıdık geliyor değil mi? Ya söylüyor ya da duyuyoruz bunları. Kendimizi hep bir kısıtlı sürenin içine hapsediyoruz ve büyük resmi görmüyoruz. Daha ‘iyi’ daha ‘güzel’ daha ‘ince’ olalım diye bazı incelikleri atlayıp kendimize daha çok zarar veriyoruz. Çoğu kez de, kendimize, çok büyük bir hedef kilo seçip daha yolun yarısına gelmeden pes ediveriyoruz. Bu noktada gerçekte ‘ne’ istediğimize karar verip sakin ama kararlı ilerlemek gerekiyor.





AÇ KALARAK DİYET YAPILMAZ!

DİYETİ SÜREKLİ BİR SONRAKİ PAZARTESİYE ERTELEMEYİN!

Bunları yapabilmenin, bu motivasyonu canlı tutabilmenin yolları var. Diyet yapacaksanız, aşağıdaki maddelere göre planlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz:

Sakin ol: ‘Acele etme kararını’ gözden geçir. Bazen yavaşlamak, durmak ve düşünmek en iyi hızdır.

Tesbit et: Sorun gerçekten ne? Bir doktor muayenesi gerekiyor mu? (çoğu durumda gereklidir). Vücudumda neler oluyor, ne yanlış gidiyor da ben kilo aldım / alıyorum?

Uzmana danış: Diyetisyenin seni yönlendirmesine, sana beslenmeyi öğretmesine izin ver. Çünkü ancak esnek şekilde öğrendiğinde uzun süre koruyabilirsin.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN BESİNLER VE ÖRNEK DİYET LİSTESİ!

Hayatına biraz hareket kat: Egzersize hemen başla, enerjini yükselt.

Koru: Dengeni, enerjini, kilonu, motivasyonunu, sağlığını, planını koru! Sağlıklı beslenme sağlıklı bir hayatın anahtarı, unutma!

Bugün başla: ertelemenin hayatı ertelemek olduğunu hep hatırla.