Volkswagen'de patlak veren dizel skandalı sonrasında belirli modellerde NOx emisyonunu azaltmak için bir çözüm bulduğunu belirten ve yol haritası çizen Fransa merkezli otomotiv devi Renault, aradan geçen 2 yıl sonunda istediği başarıyı yakalayamadı.

Renault halen Ekonomi Bakanlığı'na bağlı DGCCRF (Rekabet, Tüketici Hakları ve Yolsuzluğu Önleme Genel Müdürlüğü) tarafından Volkswagen gibi hile yapıp yapmadığıyla ilgili soruşturma altında.

Renault, kirlilik kontrol sistemi olan EGR'nin çalışma sıcaklık aralığını iki misli genişleterek ve NOx trap adı verilen diğer cigazı da değiştirerek egzoz gazının dönüştürülebileceğini ve dizel motorların neden olduğu zehirli partikül salınımını düşürebileceğini belirtmişti. Plan da Fransa'nın ilgili kurumlarına sunulmuştu.

1.3 milyon aracı kapsayan tamamı Euro 6 standardındaki Renault Megane, Espace, Kadjar ve Talisman araçlarının yanı sıra Dacia Lodgy ve Dokker'de araç sahiplerinin talebiyle bu yönde yazılım güncellemesi yapılacaktı. Fransız gazetesi Les Echos'un haberine göre ise işler umulduğu gibi gitmiyor ve sadece yüzde 5 oranında bir başarıya ulaşıldı.

DİZELDE İYİLEŞME TAHMİNİ GÜNCELLENDİ

Renault'nun üretim hattındaki üst düzey bir yetkilisinden gelen açıklamaya göre araç sahipleri ilgisiz kaldı ve Renault hizmeti ayağa götürmeye hazırlanıyor.

Çevre Bakanlığı'na gönderilen yeni tahminlerde 2018 sonunda oranın yüzde 25, 2019 ortasında yüzde 50 ve 2020 ortasında ise yüzde 90 olması bekleniyor.

Climate Action Network (İklim Eylem Ağı) yöneticisi Lorelei Limousin ise gecikmelerde gönüllülük esasının yetersizliğine dikkat çekerek diğer ülkelerin bu gibi durumları zorunlu kapsama aldığını belirtti ve "Hava kalitesinin iyileştirilmesi için içten yanmalı motorların orta vadede büyük şehirlerde yasaklanması gerekiyor." dedi.

Emisyonu sıfırlamak isteyen Renault-Nissan ortaklığı CEO'su Carlos Ghosn, firmanın Alliance 2022 adını verdikleri 6 yıllık planını açıklarken, 2022'ye kadar yüzde yüz elektrikle çalışan toplam 12 elektrikli model üreteceklerini duyurmuştu.