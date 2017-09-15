Bir tarihi karar da Renault'dan geldi

Otomotiv endüstrisinde yaşanan elektrik çılgınlığı tam gaz devam devam ediyor. Bir taraftan çeşitli ülkeler dizel ve benzinli yakıtlı araçları yasaklayacağını açıklarken, diğer taraftan da markalar elektrikli otomobillerle ilgili üretim planlarını kamuoyuna duyuruyor. Volvo, Land Rover, Volkswagen ve Mercedes'in açıkladığı planlara son katılan marka ise Renault oldu.

Renault-Nissan ortaklığı CEO'su Carlos Ghosn, firmanın Alliance 2022 adını verdikleri 6 yıllık planını açıklarken, 2022'ye kadar sıfır emisyon üreten toplam 12 elektrikli araç üreteceklerini duyurdu.

Plan kapsamında aynı zamanda çeşitli seviyelerde kendi kendine gidebilir 40 farklı modelin tanıtımı da yer alıyor. Bu modellerin önemli bir kısmı ticari araçları kapsayacak.

Yeni üretim stratejisi kapsamında Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors'un ortak bir platformda çalışacağını ve sinerjinin artacağını kaydeden Ghosn, "yaratılacak sinerji toplam satış hacminin de büyümesini sağlayacak. 2016 sonunda bu üç markanın satış toplamı 10 milyon adet oldu, 2017'de 10.5 milyon adet olmasını bekliyoruz. 2022 sonunda ise 14 milyona çıkacak" diye konuştu.

Elektrikli araçlardaki pil maliyetini de düşürmeyi amaçladıklarını ifade eden Ghosn, aynı zamanda dolum sürelerini azaltma konusunda da çalıştıklarını sözlerine ekledi.

KİMLER PLANLARINI AÇIKLADI

Elektrikli otomobil üretimi ile ilgili planlarını duyuran başka otomobil devleri de var. İlk olarak Volvo 2019 yılından itibaren üretilecek tüm modellerde elektrikli motorun da olacağını ve 2021 yılına kadar sadece elektrikle çalışan 5 yeni modeli piyasaya süreceğini açıklamıştı.

Hemen ardından Jaguar, 2020 yılından itibaren tüm yeni Land Rover modellerinin elektrikli ve hibrid olarak da satışa sunulacağını belirtti.

Benzer şekilde Mercedes'ten de tarihi bir adım gelirken, Daimler CEO'su Dieter Zetsche, 2022'ye kadar Mercedes'in tüm modellerinde elektrikli opsiyonun da tüketicilere sunulacağını açıkladı. Ayrıca şirket, Smart markasını da komple elektrikle çalışan bir marka haline dönüştürecek.

Volkswagen ise elektrikli dönüşümüne çok daha büyük bir hamle ile katılıyor.

Alman devi, 2030 yılında tüm modelleri için çevreye zarar vermeyen elektrikli versiyonları çıkarmış olacak. Volkswagen CEO'su Matthias Müller, Volkswagen çatısı altındaki 12 markanın 300 farklı otomobilinde elektrikli versiyon seçeneği sunacaklarını belirtti. Volkswagen, bu plan için 50 milyar euro elektrikli batarya gideri başta olmak üzere 2030 itibarıyla 70 milyar euro harcama yapacak.

13 ÜLKEDEN YASAK GELİYOR

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan Çin, Hindistan, Fransa, İngiltere ve Norveç gibi ülkeler, farklı tarihlerde benzinli ve dizel araçlara yasak getirmeye hazırlanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı, bu ülkelerin yanında 8 ülkenin daha benzer bir hazırlık içerisinde olduğunu duyurdu.

Avusturya, Danimarka, İrlanda, Portekiz, İspanya, Japonya, Hollanda ve Güney Kore bu konudaki niyetini ortaya koyan ülkeler arasında bulunuyor.

SATIŞLAR 10 ÜLKEDE YOĞUNLAŞIYOR

Dünyada elektrikli araç satışları son dönemde çok hızlansa da genele fazla yayılamıyor. Sadece 10 ülke toplam satışların yüzde 95'ine ev sahipliği yapıyor. Bu ülkeler ise şöyle:

"Çin, ABD, Japonya, Kanada, Norveç, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve İsveç"

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