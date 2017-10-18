Doğtaş'ın yabancı ortağından hisse satışı

International Furniture BV adına yapılan açıklamada, "Ana ortağı bulunduğumuz Doğtaş Kelebek şirketinde sahip olduğumuz paylarımızın bir kısmının Borsa İstanbul A.Ş Toptan Satışlar Pazarı'nda satış işlemini gerçekleştirmek üzere Ünlü Menkul Değerler A.Ş'yi yetkilendirdiğimizi bilgilerinize arz ederiz" denildi.

Internatioal Furniture'ın Doğtaş'ta yüzde 46.05 payı bulunuyor. Yüzde 7.89'u halka açık şirkette geri kalan paylar ise Doğan Ailesi'ne ait.

International Furniture, 2012 yılında Doğtas Mobilya'ya ortak olmuş, hemen ardından da bu ortaklık Kelebek Mobilya’nın yüzde 67 hissesini satın almıştı.

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