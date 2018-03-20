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"Çirkin" ve "iğrenç" olarak nitelendirilen fotoğrafa yorum yapan Doreen Ching, "Bana "çirkin" diyen birçok insan görüyorum ve bu beni çok hasta ediyor. Dünyadaki kadınlara hiç mi saygınız yok? Annenize ya da Eşinize? Ya da çocuk sahibi olmaya gücü olan bir kadına?" cümleleriyle hakaretlere yanıt verdi.