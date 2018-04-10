Doğuş satışı doğruladı! İki ortak geldi

Anlaşma kapsamında şirketin toplam değeri 1.2 milyar dolar olarak belirlenirken, hisse devri 200 milyon dolar karşılığında gerçekleşti.

"d.ream International BV" şirketi, Doğuş Grubu'nun tüm yeme içme yatırımlarını kapsayan d.ream'in altında yer alan bazı markaları bünyesinde bulunduruyor.

Konu ile ilgili açıklamada yer alan bilgiye göre, Doğuş Grubu tarafından 2012 yılında kurulan Doğuş Restaurant Entertainment and Management ("d.ream") 12 ülkede, 170'e yakın lokasyonda yaklaşık 8,500 çalışanıyla yeme, içme ve eğlence sektöründe faaliyet gösteriyor.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk anlaşmayla ilgili olarak, "Temasek ve Metric gibi dünya devi kuruluşların Türkiye'ye yatırım yapmasına vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz. Doğuş Grubunun yeme içme sektöründe yaptığı yatırımların ve yarattığı değerin başarısı bu işlem ile tescillenmiş bulunmaktadır" dedi.

Şahenk, "Grubumuzun bu sektördeki uzun dönemli hedefleri ve büyüme stratejisi doğrultusunda yeni ortaklarımızla beraber değer yaratmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.