Dolar 4 lira sınırından döndü

Geçen hafta illikit piyasada 4.0375 ile zirveyi gören, bu sabah 3.96-3.97 TL aralığında olan dolar/TL, 3.9955'e kadar yükseldikten sonra saat 13.35'te 3.9905 seviyesinden işlem gördü. Dolar saat 14.20 itibariyle ise 3.9785 TL'den el değiştirdi.

ABD'nin Çin'den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getirmesinin küresel ticaret savaşlarını tetikleyeceği endişeleri geçen hafta güvenli varlıklara talebi artırırken, analistler Cuma günü Asya saatlerinde Japon yatırımcıların yüksek faiz farkından yararlanmak üzere aldıkları Japon yeni/TL kısa pozisyonları kapatmaya yönelmesiyle kurda 4.0375 ile rekor seviyenin görülmesine neden olduğunu belirtmişti.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Bunun yanında enflasyondaki katılık ve cari açıkta yükselişin sürmesi gibi unsurların yabancı yatırımcının tahvil piyasasından hızlı bir şekilde çıkmasına neden olması ile Moody's ve Afrin operasyonu kaynaklı jeopolitik endişeler de TL'nin diğer para birinlerinden negatif ayrışmasına neden olmuştu.